Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 мая 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Аналитики выявили новую схему мошенничества с банковскими приложениями

Аналитики платформы для защиты банковских продуктов Kaspersky Fraud Prevention выявили способ мошенничества с приложениями банков, установленными на смартфонах, пишет РБК.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

«Мы зафиксировали новую схему. Пользователь полагает, что ему звонит сотрудник банка и сообщает о попытке взлома аккаунта. Далее клиенту предлагается установить на мобильное устройство приложение, которое позволит получить удаленный доступ к его устройству», — рассказала менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.

По ее словам, нередко злоумышленники заявляют, что нужно установить «специальный антивирус» или скачать программу для удаленной помощи.

После установки таких приложений, преступник получает доступ к гаджету клиента и может снимать и переводить средства с привязанных банковских карт, изменять учетную запись пользователя, подавать заявки на кредиты.

В Kaspersky Fraud Prevention проанализировали такие случаи и сообщили, что в 47% случаев мошенник получает доступ к устройству пользователя. По словам Даниловой, многие банки уже освоили методы предотвращения подобных мошеннических схем.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость