Анастасия Ивлеева кардинально сменила имидж

Пользователи социальных сетей увидели блогера в новом образе. Ивлеева стала брюнеткой и коротко подстриглась.
Напомним, что ранее блогер удаляла все фотографии на своей странице в Instagram*. Первым кадром в профиле стало видео с новым образом. Помимо стрижки, девушка позировала в белом топе и черных очках для зрения. Некоторые пользователи таких изменений не оценили.
«Была Настюшка-опасность. Стала Анастасия-бухгалтер», — пишут ее подписчики.
Другим изменения Ивлеевой понравились и отреагировали положительно, осыпав экс-ведущую «Орла и Решки» комплиментами.
* принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева удалила все посты из запрещенной соцсети после штрафа за дискредитацию армии РФ.
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