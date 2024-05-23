Анастасия Ивлеева кардинально сменила имидж

После «голой» вечеринки Ивлеева решила начать жизнь «с чистого листа». Звезда сменила свой образ, сообщает Газета.ru

Пользователи социальных сетей увидели блогера в новом образе. Ивлеева стала брюнеткой и коротко подстриглась.

Напомним, что ранее блогер удаляла все фотографии на своей странице в Instagram*. Первым кадром в профиле стало видео с новым образом. Помимо стрижки, девушка позировала в белом топе и черных очках для зрения. Некоторые пользователи таких изменений не оценили.

«Была Настюшка-опасность. Стала Анастасия-бухгалтер», — пишут ее подписчики.

Другим изменения Ивлеевой понравились и отреагировали положительно, осыпав экс-ведущую «Орла и Решки» комплиментами.

* принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева удалила все посты из запрещенной соцсети после штрафа за дискредитацию армии РФ.

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