23 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Анастасия Ивлеева кардинально сменила имидж

После «голой» вечеринки Ивлеева решила начать жизнь «с чистого листа». Звезда сменила свой образ, сообщает Газета.ru

Пользователи социальных сетей увидели блогера в новом образе. Ивлеева стала брюнеткой и коротко подстриглась.

Напомним, что ранее блогер удаляла все фотографии на своей странице в Instagram*. Первым кадром в профиле стало видео с новым образом. Помимо стрижки, девушка позировала в белом топе и черных очках для зрения. Некоторые пользователи таких изменений не оценили.

«Была Настюшка-опасность. Стала Анастасия-бухгалтер», — пишут ее подписчики.

Другим изменения Ивлеевой понравились и отреагировали положительно, осыпав экс-ведущую «Орла и Решки» комплиментами.

* принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева удалила все посты из запрещенной соцсети после штрафа за дискредитацию армии РФ.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Участвуем в эко-сборе
Живой звук гармошки
Учимся танцевать танго
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость