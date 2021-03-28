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Жизнь

Анастасия Волочкова назло хейтерам рассказала, сколько раз может заниматься сексом

45-летняя Анастасия Волочкова стала очередной гостьей программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В эфире телешоу звезда сделала некоторые признания, пишет StarHit.

Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова.
instagram.com

Балерина рассказала и о конфликтах с членами семьи, и о волне хейта, которая обрушивается на нее чуть ли не каждый день. Не забыла артистка и про завистниц, которые никак не могут смириться с ее успехом у мужчин.

«Они завидуют, что у меня человек любимый, с которым у меня секс по четыре раза в день. Да, бывает такое, что секс по четыре-пять раз в день случается», — призналась Волочкова.

По словам звезды, зачастую весь ее день может состоять из сексуальных утех.

Недавно Волочкова рассказала, что рассталась с бойфрендом, за которого собиралась замуж. Отношения влюбленных длились больше года. Звезду начали заваливать подарками другие поклонники. По словам артистки, сейчас ее сердце снова не свободно. Анастасия гордится тем, что ее окружают успешные и очень щедрые мужчины. При этом отправляться в загс она пока не собирается.

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