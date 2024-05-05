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Жизнь

Анастасия Волочкова залезла на пальму и заставила фанатов усомниться в своей трезвости

Анастасия Волочкова отмечает Пасху на Мальдивах, откуда делится красочными фотографиями в соцсетях.

Волочкова на Мальдивах.
Волочкова на Мальдивах.
Соцсети Волочковой

Для одного из многочисленных снимков «Королева шпагатов» залезла на пальму. Под описанием к фотографии Волочкова добавила, что «Просекко» не пьет уже давно, якобы перешла на кокосовую воду. Однако фанаты усомнились.

«У вас кокосовая вода забродила», — написал один из подписчиков Волочковой в соцсети.

Волочкова на Мальдивах.
Волочкова на Мальдивах.
Соцсети Волочковой

Также в комментариях обвиняют балерину во лжи. Якобы женщина постоянно выкладывает фото и видео в пьяном виде, но зачем-то «строит из себя трезвенницу». На это Волочкова пока ничего не ответила.

Ранее Анастасия Волочкова написала матерный пост, в котором похвасталась тем, что может позволить купить себе билет за 1 млн рублей на Мальдивы. А ее подписчики — нет.

При этом известная российская актриса рассказала, что балерина на самом деле летает на Мальдивы экономом. И билет туда стоит вовсе не миллион. А вилла — не роскошная, а самая обычная.

Впрочем, после этого Волочкова удалила гневный пост. И заявила, что роскошная вилла ей и не нужна.

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