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Жизнь

Анастасия Заворотнюк прервала молчание и опубликовала пост

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, впервые за долгое время опубликовала новый пост в Instagram.

Анастасия Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк.
www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Актриса нарушила молчание, чтобы поздравить фигуристку Татьяну Навку с 45-летием.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» опубликовала снимок своего супруга Петра Чернышева и Навки во время ледового шоу.

«Сегодня день рождения у олимпийской чемпионки и прекрасной партнерши Петра Татьяны Навки», — написала Заворотнюк.

Она также поблагодарила спортсменку за поддержку и дружбу, пишет news.ru. Актриса уже три месяца не выходила на связь в соцсетях.

Олимпийская чемпионка сразу поблагодарила Заворотнюк за поздравление.

А поклонники Анастасии Заворотнюк, так долго не видевшие обновлений в соцсети именно от нее, лавиной кинулись писать комментарии с пожеланиями здоровья актрисе.

«Ура! Настя на связи!, — кто-то эмоционально поприветствовал появление актрисы в Ingstagram.

Информация об ухудшении здоровья появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжелом состоянии и помещена в медицинский центр. Семья актрисы информацию о состоянии ее здоровья не комментирует.

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