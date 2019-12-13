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Жизнь

Андреев день 2019: народные приметы и традиции праздника

Андреев день — народный праздник 13 декабря. По-другому его называют «Андрей Зимний». В этот день православная церковь почитает память святого Андрея Первозванного. Рассказываем о народных традициях и обычаях Андреева дня.

Зима.
Зима.
СС0

Андреев день 2019

На Андрееву ночь и парни, и девушки гадали, чтобы узнать, кто предначертан им в супруги.

У предков существовал обычай «наслушивания воды». С утра на ближайшем водоеме рубили прорубь. Перед тем, как зачерпнуть воды, люди прислоняли ухо ко льду у края проруби и слушали.

Если вода была шумной, то стоило ждать холодов и метелей. А если тихой, то и грядущая зима должна быть спокойной.

Зима в лесу. Туман.
Зима в лесу. Туман.
СС0

Народные приметы в Андреев день

  • Если на Андреев день снег выпадет и не растает, то будет лежать 110 дней.
  • Зима будет теплой, если 13 декабря не выпадет снег.
  • Если на Андрея Зимнего огонь в печи горит белым пламенем, то будет оттепель, а если красным — стужа.
  • Если в воде в проруби слышится шум, то будет метель. Если в воде тишина, то и зиму ждут спокойную.
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