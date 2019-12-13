Андреев день 2019: народные приметы и традиции праздника

Андреев день — народный праздник 13 декабря. По-другому его называют «Андрей Зимний». В этот день православная церковь почитает память святого Андрея Первозванного. Рассказываем о народных традициях и обычаях Андреева дня.

Андреев день 2019

На Андрееву ночь и парни, и девушки гадали, чтобы узнать, кто предначертан им в супруги.

У предков существовал обычай «наслушивания воды». С утра на ближайшем водоеме рубили прорубь. Перед тем, как зачерпнуть воды, люди прислоняли ухо ко льду у края проруби и слушали.

Если вода была шумной, то стоило ждать холодов и метелей. А если тихой, то и грядущая зима должна быть спокойной.

Зима в лесу. Туман. СС0

Народные приметы в Андреев день