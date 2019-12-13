Андреев день 2019: народные приметы и традиции праздника

Андреев день 2019
На Андрееву ночь и парни, и девушки гадали, чтобы узнать, кто предначертан им в супруги.
У предков существовал обычай «наслушивания воды». С утра на ближайшем водоеме рубили прорубь. Перед тем, как зачерпнуть воды, люди прислоняли ухо ко льду у края проруби и слушали.
Если вода была шумной, то стоило ждать холодов и метелей. А если тихой, то и грядущая зима должна быть спокойной.
Зима в лесу. Туман.
СС0
Народные приметы в Андреев день
- Если на Андреев день снег выпадет и не растает, то будет лежать 110 дней.
- Зима будет теплой, если 13 декабря не выпадет снег.
- Если на Андрея Зимнего огонь в печи горит белым пламенем, то будет оттепель, а если красным — стужа.
- Если в воде в проруби слышится шум, то будет метель. Если в воде тишина, то и зиму ждут спокойную.