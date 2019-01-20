Андрей Губин рассказал про свое тяжелое заболевание

Известный в прошлом артист Андрей Губин в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале рассказал, что должен был давно «загнуться» из-за тяжелого заболевания.

«На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается», — сказал артист.

По словам Губина, «болячки преобладают в его жизни», поэтому он избегает публику. Сейчас он нигде не работает и живет в Уфе. Певец живет на накопления, но «денег хватит примерно на 10 лет».

Певец покинул сцену в середине нулевых. Губин уточнил, что его последнее выступление состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце.

Как пишет StarHit, причиной ухода Губина со сцены стало неврологическое заболевание, из-за которого у него возникают сильные спазмы мышц лица и глаз.