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Андрей Морозов назначен заместителем председателя Правления Банка УРАЛСИБ

Андрей Морозов назначен заместителем председателя Правления, членом Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Банк УРАЛСИБ
Банк УРАЛСИБ
Фото: архив банка УРАЛСИБ

Он будет полностью курировать бизнес розничного сегмента, включая следующие подразделения:

  • Департамент управления эффективностью розничного бизнеса,
  • Департамент розничных продуктов,
  • Департамент розничных продаж в сети,
  • Департамент электронных продаж и сервисов,
  • Департамент по работе с состоятельными семьями, а также за работу с банками-партнерами, находящимися на процессинговом обслуживания Банка.

Справка

Андрей Геннадьевич Морозов закончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию и Университет Нового Южного Уэльса (Австралия). Ранее работал на руководящих должностях в ЗАО КБ «Ситибанк», банке «Русский стандарт», АО «Райффайзенбанк».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)

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