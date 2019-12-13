Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 декабря -11°C

Андрей Первозванный 2019: что нельзя делать в праздник

День Андрея Первозванного в 2019 году — церковный праздник 13 декабря. Народное название праздника — «Андрей Зимний» и еще «Андреев день». Рассказываем, что известно о жизни святого, почему его почитают в России (даже назвали орден в его честь) и что нельзя делать в день Андрея Первозванного 2019.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Андрей Первозванный 2019

Святой Андрей — первый, кто стал апостолом Христа. Отсюда и прозвище — «Первозванный».

Вместе с другими апостолами Андрей Первозванный был свидетелем жизни, казни и воскресения Христа.

После того, как учитель вознесся на небеса, апостол отправился проповедовать в Причерноморье. Он обращал в христианство язычников, исцелял болеющих и даже воскрешал мертвых, пишет «Фома».

Согласно церковному преданию, однажды апостол воскресил 40 человек, которые спешили к нему послушать проповедь, но погибли во время шторма. Поэтому Андрея Первозванного почитают как покровителя моряков.

Николай Ломтев. Апостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских
Николай Ломтев. Апостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских
СС0, via Wikimedia Commons

В конце жизни святой Андрей Первозванный принял мученическую смерть. Его распяли на кресте в виде буквы «Х».

Считается, что проповедь святого Андрея Первозванного затронула народы, которые жили на территории нынешних России и Украины. В 1698 году император Петр I учредил первый русский орден — имени святого апостола Андрея Первозванного.

А в 1998 году этот орден восстановили как высшую награду Российской Федерации.

Церковь. Религия. Витраж
Церковь. Религия. Витраж
СС0

Что нельзя делать в день Андрея Первозванного 2019

С конца ноября в православной церкви идет Рождественский пост. В этот период постящиеся отказываются от яиц, молочных и мясных продуктов. Рыбу можно есть по субботам, воскресеньям и великим праздникам.

По правилам православной церкви, нельзя проводить оккультные и магические обряды, увлекаться заговорами, а также всяческими поверьями. Все приметы, связанные с днем Андрея Первозванного и другими православными праздниками, церковь считает суеверием.

В Рождественский пост нельзя напиваться, участвовать в буйных празднествах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость