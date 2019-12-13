Андрей Первозванный 2019: что нельзя делать в праздник

День Андрея Первозванного в 2019 году — церковный праздник 13 декабря. Народное название праздника — «Андрей Зимний» и еще «Андреев день». Рассказываем, что известно о жизни святого, почему его почитают в России (даже назвали орден в его честь) и что нельзя делать в день Андрея Первозванного 2019.

Андрей Первозванный 2019

Святой Андрей — первый, кто стал апостолом Христа. Отсюда и прозвище — «Первозванный».

Вместе с другими апостолами Андрей Первозванный был свидетелем жизни, казни и воскресения Христа.

После того, как учитель вознесся на небеса, апостол отправился проповедовать в Причерноморье. Он обращал в христианство язычников, исцелял болеющих и даже воскрешал мертвых, пишет «Фома».

Согласно церковному преданию, однажды апостол воскресил 40 человек, которые спешили к нему послушать проповедь, но погибли во время шторма. Поэтому Андрея Первозванного почитают как покровителя моряков.

Николай Ломтев. Апостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских СС0 , via Wikimedia Commons

В конце жизни святой Андрей Первозванный принял мученическую смерть. Его распяли на кресте в виде буквы «Х».

Считается, что проповедь святого Андрея Первозванного затронула народы, которые жили на территории нынешних России и Украины. В 1698 году император Петр I учредил первый русский орден — имени святого апостола Андрея Первозванного.

А в 1998 году этот орден восстановили как высшую награду Российской Федерации.

Церковь. Религия. Витраж СС0

Что нельзя делать в день Андрея Первозванного 2019

С конца ноября в православной церкви идет Рождественский пост. В этот период постящиеся отказываются от яиц, молочных и мясных продуктов. Рыбу можно есть по субботам, воскресеньям и великим праздникам.

По правилам православной церкви, нельзя проводить оккультные и магические обряды, увлекаться заговорами, а также всяческими поверьями. Все приметы, связанные с днем Андрея Первозванного и другими православными праздниками, церковь считает суеверием.

В Рождественский пост нельзя напиваться, участвовать в буйных празднествах.