Замначальника управления юстиции покинул пост в Алтайском крае

Бывший заместителя правительства региона проработал в этой должности с 2018 года.
Заявление об увольнении Щукин написал 19 июля. Причину ухода и новое место работы он журналистам не назвал.
По данным amic.ru, новую должность Андрей Щукин займет уже в ближайшее время.
В 2021 году ходили слухи, что Щукин станет министром спорта Алтайского края вместо Алексея Перфильева. Однако эта информация не подтвердилась.
Ранее была новость о том, что экс-министра спорта Алексея Перфильева пытались оштрафовать «за старое».