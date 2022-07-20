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Жизнь

Замначальника управления юстиции покинул пост в Алтайском крае

Известный в Алтайском крае политик Андрей Щукин покинул должность замначальника регионального управления юстиции. Об этом пишет amic.ru.

Андрей Щукин.
Андрей Щукин.
Олег Богданов, altapress.ru

Бывший заместителя правительства региона проработал в этой должности с 2018 года.

Заявление об увольнении Щукин написал 19 июля. Причину ухода и новое место работы он журналистам не назвал.

По данным amic.ru, новую должность Андрей Щукин займет уже в ближайшее время.

В 2021 году ходили слухи, что Щукин станет министром спорта Алтайского края вместо Алексея Перфильева. Однако эта информация не подтвердилась.

Ранее была новость о том, что экс-министра спорта Алексея Перфильева пытались оштрафовать «за старое».

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