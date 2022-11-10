Андрей Турчак: «Единая Россия» внесла поправки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года

Перечень направлений, на которые партия предлагает направить дополнительные средства, достаточно широкий: от развития села и центров занятости до расходов на поддержку русской культуры за рубежом и восстановление объектов культурного наследия в наших регионах, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Каждую поправку тщательно сверили с коллегами из Правительства и готовы обосновать каждый рубль. Внесённый пакет — результат работы партийной Программной комиссии и поручений, которые дал Председатель „Единой России“ Дмитрий Медведев. То, о чём мы говорили перед принятием документа в первом чтении, здесь учтено и превращено в конкретные строки бюджета», — сказал он.

Дополнительно 8 млрд рублей предлагается направить на программу комплексного развития сельских территорий; по 1 млрд рублей — на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК; 1,5 млрд рублей — на поддержку льготного агролизинга; 8,4 млрд рублей — на устранение цифрового неравенства в регионах; 7,5 млрд рублей — на поддержку граждан с помощью социального контракта.

Дополнительно 2,5 млрд рублей предлагается направить на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; ещё 2,7 млрд рублей — на модернизацию центров занятости; 1,4 млрд на обучение талантливых школьников старших классов языкам программирования; 450 млн рублей — на программу развития молодёжного предпринимательства; 250 млн рублей — на обучение участников студотрядов рабочим специальностям; 170 млн рублей — на господдержку НКО; 44 млн рублей — на реализацию социально значимых проектов для инвалидов по зрению, в том числе на печатные СМИ для этой категории граждан.

Дополнительно 100 млн рублей предлагается выделить на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства; 150 млн рублей — на поддержку русских театров за рубежом; 300 млн рублей — на восстановление объектов культурного наследия в регионах; 20 млн рублей — на компенсацию за вред жизни и здоровью волонтёров.

Единороссы продолжают работу и над региональными бюджетами. Как рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб, к второму чтению проекта краевого бюджета на 2023 год алтайские единороссы сформировали предложения, большая часть которых касается увеличения средств на исполнение социальных обязательств и сохранение темпов роста заработной платы, поддержки муниципалитетов, увеличения финансирования программы поддержки местных инициатив.

Напомним, проект федерального бюджета на 2023−2025 годы принят в первом чтении 26 октября. Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала в его поддержку. В проекте бюджета нашли отражение все инициативы и поручения Президента, которые он дал в Посланиях 2020−2021 годов и на Съезде «Единой России», а финансирование всех блоков народной программы партии было детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства в лице министра финансов Антона Силуанова. Ко второму чтению партия подготовит ряд социально значимых поправок.