Андрею Леонову, известному по роли Васнецова в «Папиных дочках», присвоили звание народного ариста

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову. Об этом сообщают РИА Новости.

Почетно звание Андрею Леонову присвоили за заслуги в развитии театра и кино, указано в соответствующем документе:

«3а большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации» Леонову Андрею Евгеньевичу — артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова».

Андрей Леонов — российский актер театра и кино, а также сын народного артиста СССР Евгения Леонова.

Широкому зрителю Леонов известен по роли многодетного отца Сергея Васнецова в сериале «Папины дочки» и «Ивановы-Ивановы». Также он снимался в фильмах «Обыкновенное чудо», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», телеспектаклях «Юнона и Авось», «Поминальная молитва».

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