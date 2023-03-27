Актер, сыгравший Гарри Поттера, впервые станет отцом

Дэниел Рэдклифф, известный всему миру по роли мальчика, который выжил, впервые станет отцом. Об этом сообщает The Sun.

33-летний Рэдклифф и его девушка, 38-летняя актриса Эрин Дарк жду первого ребенка. Издание сообщает, что пара долгое время скрывала беременность, однако информация просочилась в сеть.

Позже информацию подтвердил представитель Дэниела Рэдклиффа в разговоре с Fox News.

Издание The Mirror уточняет, что Рэдклифф и Дарк встречаются уже довольно давно — с 2012 года. Они познакомились на съемках картины «Убей своих любимых».

Молодые родители очень взволнованы и с нетерпением ждут появления малыша на свет.

Ранее в своей второй беременности призналась певица Рианна.