Актер, сыгравший Гарри Поттера, впервые станет отцом

33-летний Рэдклифф и его девушка, 38-летняя актриса Эрин Дарк жду первого ребенка. Издание сообщает, что пара долгое время скрывала беременность, однако информация просочилась в сеть.
Позже информацию подтвердил представитель Дэниела Рэдклиффа в разговоре с Fox News.
Издание The Mirror уточняет, что Рэдклифф и Дарк встречаются уже довольно давно — с 2012 года. Они познакомились на съемках картины «Убей своих любимых».
Молодые родители очень взволнованы и с нетерпением ждут появления малыша на свет.