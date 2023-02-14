Рианна призналась в своей второй беременности на выступлении на Супербоуле

Супербоул — это финальный матч сезона Национальной футбольной лиги США. На нем соревнуются не только звезды американского футбола, но и выступают супермодели, певцы и звезды шоу-бизнеса.
Всемирно известная певица Рианна появилась на сцене впервые после почти пятилетней паузы. Она выступала в ярко-красном обтягивающем костюме, и зрители сразу заметили небольшой округлый живот.
Также зрители отметили, что Рианна большую часть времени ходила на сцене, вместо нее танцевала группа. Все это наводило на мысли о новой беременности певицы.
И действительно, официальный представитель Рианны подтвердил, что певица беременна во второй раз.
«Когда становишься матерью, с тобой что-то происходит — появляется ощущение, будто можешь горы свернуть. Супербоул — одна из самых крупных сцен в мире. И хотя это было страшно, но такой вызов вдохновлял меня», — призналась Рианна, передает first & goal.