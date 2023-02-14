Рианна призналась в своей второй беременности на выступлении на Супербоуле

Певица Рианна призналась, что беременна вторым ребенком, на своем выступлении на Супербоуле. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Супербоул — это финальный матч сезона Национальной футбольной лиги США. На нем соревнуются не только звезды американского футбола, но и выступают супермодели, певцы и звезды шоу-бизнеса.

Всемирно известная певица Рианна появилась на сцене впервые после почти пятилетней паузы. Она выступала в ярко-красном обтягивающем костюме, и зрители сразу заметили небольшой округлый живот.

Также зрители отметили, что Рианна большую часть времени ходила на сцене, вместо нее танцевала группа. Все это наводило на мысли о новой беременности певицы.

И действительно, официальный представитель Рианны подтвердил, что певица беременна во второй раз.