14 февраля
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Жизнь

Рианна призналась в своей второй беременности на выступлении на Супербоуле

Певица Рианна призналась, что беременна вторым ребенком, на своем выступлении на Супербоуле. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Рианна.
Рианна.
Скриншот Rihanna’s FULL Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show

Супербоул — это финальный матч сезона Национальной футбольной лиги США. На нем соревнуются не только звезды американского футбола, но и выступают супермодели, певцы и звезды шоу-бизнеса.

Всемирно известная певица Рианна появилась на сцене впервые после почти пятилетней паузы. Она выступала в ярко-красном обтягивающем костюме, и зрители сразу заметили небольшой округлый живот.

Также зрители отметили, что Рианна большую часть времени ходила на сцене, вместо нее танцевала группа. Все это наводило на мысли о новой беременности певицы.

И действительно, официальный представитель Рианны подтвердил, что певица беременна во второй раз.

«Когда становишься матерью, с тобой что-то происходит — появляется ощущение, будто можешь горы свернуть. Супербоул — одна из самых крупных сцен в мире. И хотя это было страшно, но такой вызов вдохновлял меня», — призналась Рианна, передает first & goal.

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