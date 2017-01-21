Андрею Щукину предложили заняться барнаульским парком «Изумрудный»

На предложение прислать свое резюме Щукин не отказал. При этом он подчеркнул, что по контракту работает на госслужбе и бросать не намерен.
«Работа над различными проектами мне интересна, я постоянно ищу что-то новое и интересное, даже на бесплатной основе», — сказал он.
Также известно, что на этот пост заявились еще несколько кандидатов, но о них Вакаев обещал объявить позднее.
Должность замруководителя по общественным проектам предполагает по большей части развитие парка «Изумрудный». Пока еще специалисты активно прорабатывают концепцию парка.