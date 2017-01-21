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Жизнь

Андрею Щукину предложили заняться барнаульским парком «Изумрудный»

Экс-заместитель губернатора Алтайского края, замначальника краевого управления юстиции Андрей Щукин не против занять должность замруководителя Фонда имущества по общественным проектам региона. Такое предложение ему сделал глава Фонда Владислав Вакаев, пишет «Политсибру».

Андрей Щукин на "Музейной ночи 2018".
Андрей Щукин на "Музейной ночи 2018".
www.facebook.com/akpskultura

На предложение прислать свое резюме Щукин не отказал. При этом он подчеркнул, что по контракту работает на госслужбе и бросать не намерен.

«Работа над различными проектами мне интересна, я постоянно ищу что-то новое и интересное, даже на бесплатной основе», — сказал он.

Также известно, что на этот пост заявились еще несколько кандидатов, но о них Вакаев обещал объявить позднее.

Должность замруководителя по общественным проектам предполагает по большей части развитие парка «Изумрудный». Пока еще специалисты активно прорабатывают концепцию парка.

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