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Жизнь

Анекдот от аграрного министра Алтая. Александр Чеботаев пошутил об альтернативе в сельском хозяйстве

Пресс-конференция министра сельского хозяйства Александра Чеботаева 9 июня сплошь состояла из злободневных вопросов, к примеру, об обрушении цен на молоко и засухе. Когда же Altapress.ru попросил чиновника рассказать любимый анекдот или какую-нибудь веселую историю, которая ему самому подняла настроение, тот по началу ответил, что веселиться некогда. Но все же удовлетворил нашу просьбу.

Александр Чеботаев.
Александр Чеботаев.
Олег Богданов

Любимый анекдот Александра Чеботаева, как и положено по его статусу, касался сельского хозяйства.

Приходит сын к отцу-фермеру и спрашивает:

— Папа, а что такое альтернатива?

— Представь, сынок, что есть у тебя 100 куриц, они несут яйца — ты их в инкубатор. У тебя становится сначала 200 кур, потом 300, потом тысяча, потом две. И вроде бы все хорошо. Но тут происходит наводнение и все куры погибают.

— А что же такое альтернатива?

— Утки, сынок, утки.

Утки.
Утки.
Анна Зайкова

Александр Чеботаев, посмеялся, сказав, что это анекдот «с бородой», но он всегда приходит ему на ум, когда спрашивают, а чем заниматься.

О чем шутил губернатор

На прошлой неделе искрометным юмором блистал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Также по просьбе Altapress.ru он рассказал анекдот на злобу дня про врача и журналиста, которому не нужны хорошие новости.

Ранее глава региона в одном из своих интервью пошутил про Ленина.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

«Ленин влез на броневик на Финляндском вокзале (Санкт-Петербург). Толпа закричала: «Леннон! Леннон!». Он в ответ: «Товарищи, я не Леннон, я Ленин!». А толпа качает: «Леннон! Леннон!». Он снова: «Товарищи, я не Леннон, я Леннин!». Люди не останавливаются: «Леннон, Леннон!». «Да и бог с вами, — сказал Ленин и запел Yesterday…».

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