Анекдот от аграрного министра Алтая. Александр Чеботаев пошутил об альтернативе в сельском хозяйстве

Любимый анекдот Александра Чеботаева, как и положено по его статусу, касался сельского хозяйства.
Приходит сын к отцу-фермеру и спрашивает:
— Папа, а что такое альтернатива?
— Представь, сынок, что есть у тебя 100 куриц, они несут яйца — ты их в инкубатор. У тебя становится сначала 200 кур, потом 300, потом тысяча, потом две. И вроде бы все хорошо. Но тут происходит наводнение и все куры погибают.
— А что же такое альтернатива?
— Утки, сынок, утки.
Александр Чеботаев, посмеялся, сказав, что это анекдот «с бородой», но он всегда приходит ему на ум, когда спрашивают, а чем заниматься.
О чем шутил губернатор
На прошлой неделе искрометным юмором блистал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Также по просьбе Altapress.ru он рассказал анекдот на злобу дня про врача и журналиста, которому не нужны хорошие новости.
Ранее глава региона в одном из своих интервью пошутил про Ленина.
«Ленин влез на броневик на Финляндском вокзале (Санкт-Петербург). Толпа закричала: «Леннон! Леннон!». Он в ответ: «Товарищи, я не Леннон, я Ленин!». А толпа качает: «Леннон! Леннон!». Он снова: «Товарищи, я не Леннон, я Леннин!». Люди не останавливаются: «Леннон, Леннон!». «Да и бог с вами, — сказал Ленин и запел Yesterday…».