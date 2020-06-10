Анекдот от аграрного министра Алтая. Александр Чеботаев пошутил об альтернативе в сельском хозяйстве

Пресс-конференция министра сельского хозяйства Александра Чеботаева 9 июня сплошь состояла из злободневных вопросов, к примеру, об обрушении цен на молоко и засухе. Когда же Altapress.ru попросил чиновника рассказать любимый анекдот или какую-нибудь веселую историю, которая ему самому подняла настроение, тот по началу ответил, что веселиться некогда. Но все же удовлетворил нашу просьбу.

Любимый анекдот Александра Чеботаева, как и положено по его статусу, касался сельского хозяйства.

Приходит сын к отцу-фермеру и спрашивает: — Папа, а что такое альтернатива? — Представь, сынок, что есть у тебя 100 куриц, они несут яйца — ты их в инкубатор. У тебя становится сначала 200 кур, потом 300, потом тысяча, потом две. И вроде бы все хорошо. Но тут происходит наводнение и все куры погибают. — А что же такое альтернатива? — Утки, сынок, утки.

Утки. Анна Зайкова

Александр Чеботаев, посмеялся, сказав, что это анекдот «с бородой», но он всегда приходит ему на ум, когда спрашивают, а чем заниматься.

О чем шутил губернатор

На прошлой неделе искрометным юмором блистал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Также по просьбе Altapress.ru он рассказал анекдот на злобу дня про врача и журналиста, которому не нужны хорошие новости.

Ранее глава региона в одном из своих интервью пошутил про Ленина.

Виктор Томенко Анна Зайкова