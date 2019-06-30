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Жизнь

«Звезда причала». Анна Седокова разогрела своих поклонников на ночном пляже на Алтае

29 июня в курортном городе Яровое (Алтайский край) экс-солистка «золотого состава» группы «ВИА Гра», а теперь сольная певица исполнила новые хиты и известные композиции.

Анна Седокова.
Анна Седокова.
www.instagram.com/annasedokova

Ночной концерт состоялся на «Причале22».

По словам исполнительницы, она так устает, что даже спит в самолете с косметикой. О чем рассказала подписчикам перед концертом в Яровом.

Анна Седокова,
певица, телеведущая:

Вчера уснула прям в косметике. С этими сопелками <…> Сон был ровно полтора часа, потом самолёт, после Новосибирск. А сейчас, мы уже как часа два в машине — едем в Яровое с концертом. Ещё часа 4, наверное, в пути. Будет время и подумать и почитать. И поговорить, если хотите.

Вскоре еще одна «зажигательная дива» — Ольга Бузова — приедет в Яровое с концертом, сообщили на официальной странице пляжно-развлекательного комплекса «Причал». Свой визит звезда запланировала на 13 июля.

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