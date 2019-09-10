Анна Седокова устроила жгучую фотосессию в Playboy

На обложке октябрьского журнала для взрослых красуется гламурная певица Анна Седокова в латексе и сетчатых колготках. Издание выбрало поп-диву девушкой месяца.

Это уже третье появление Седоковой в широко известном в узких кругах журнале. Правда, вряд ли можно назвать модным нарядом пару перчаток, бюстгальтер и колготки в сетку.

Во время съемок в культовом журнале Седокова также использовала образ пирата. Журнал уже скоро поступит в продажу.

Напомним, что в этом году певица выступила на популярном курортном месте — «Причале 22» в Яровом. Правда, только ее самые ярые поклонники могут сходу ответить на вопрос, когда же Седокова последний раз выпускала песню, ставшую хитом.