Анна Седокова устроила жгучую фотосессию в Playboy

Это уже третье появление Седоковой в широко известном в узких кругах журнале. Правда, вряд ли можно назвать модным нарядом пару перчаток, бюстгальтер и колготки в сетку.
Во время съемок в культовом журнале Седокова также использовала образ пирата. Журнал уже скоро поступит в продажу.
Напомним, что в этом году певица выступила на популярном курортном месте — «Причале 22» в Яровом. Правда, только ее самые ярые поклонники могут сходу ответить на вопрос, когда же Седокова последний раз выпускала песню, ставшую хитом.