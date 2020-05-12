Анна Седокова восхитила пользователей фото в черном купальнике с разрезами

На новом фото Седокова запечатлена в черном купальнике с боковыми разрезами.

В посте певица рассказала о пользе интервального голодания. Она призналась, что устала от шести лишних килограмм и хочет с помощью такой диеты избавиться от них.

Сейчас, по признанию Седоковой, она весит 65,5 кг при росте 172 см.

Поклонники дружно принялись «отговаривать» певицу от похудения, заметив, что и сейчас у нее отличная фигура: «Ах, какая женщина!», «Красавица», «Прекрасно выглядите».

Также в комментариях подписчицы поделились своими историями и мечтами о похудении.