29 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Анна Семенович поведала, как избавляется от отеков на лице

Певица Анна Семенович рассказала о процедуре, которую делает у косметолога.

Салон красоты.
Салон красоты.
СС0

У косметолога она делает микротоки для лица, которые помогают избавиться от отеков. А также устраняют признаки увядания кожи, указывает Газета.Ru.

Ранее Семенович рассказала о проблемах с алкоголем.

Она была в Турции и рассказала, что на отдыхе употребляет много алкоголя, из-за этого она нередко страдает от похмелья.

Она рассказала фанатам, что "перебрала апероля", а еще попробовала местную водку. Также певица задалась вопросом, зачем она пила ее.

По словам артистки, после таких вечеров на утро у нее "раскалывается голова". Она попросила у поклонников совета, как лечить похмелье.

Фанаты обеспокоились такими заявлениями и стали убеждать артистку, что самой простой способ — это не пить алкоголь в таких количествах.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость