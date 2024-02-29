Анна Семенович поведала, как избавляется от отеков на лице

У косметолога она делает микротоки для лица, которые помогают избавиться от отеков. А также устраняют признаки увядания кожи, указывает Газета.Ru.

Ранее Семенович рассказала о проблемах с алкоголем.

Она была в Турции и рассказала, что на отдыхе употребляет много алкоголя, из-за этого она нередко страдает от похмелья.

Она рассказала фанатам, что "перебрала апероля", а еще попробовала местную водку. Также певица задалась вопросом, зачем она пила ее.

По словам артистки, после таких вечеров на утро у нее "раскалывается голова". Она попросила у поклонников совета, как лечить похмелье.

Фанаты обеспокоились такими заявлениями и стали убеждать артистку, что самой простой способ — это не пить алкоголь в таких количествах.

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