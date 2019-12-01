«Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят, если каждая грудь весит 2,5 килограмма», — пояснила она.
Эта проблема три года назад вынудила певицу сделать операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера. Семенович рассказала, что сейчас у нее шестой размер, но грудь снова может вырасти.
Что известно о гигантомастии
Развитие гигантомастии определяется генетической предрасположенностью. Патология может проявиться в любом возрасте.
Врачи также выделяют пубертатную гиагантомастию и послеродовую гигантомастию. Одна из причин проявления патологии — нарушения липидного обмена веществ. Когда женщина набирает вес, жировая ткань ее груди тоже увеличивается.
Гигантомастия доставляет много неудобств — боли в плечах, спине и шее, появление растяжек на коже, нарушения менструального цикла и так далее.