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Жизнь

Анна Семенович призналась, что слишком большая грудь — это диагноз

Известная певица Анна Семенович призналась, что страдает от гигантомастии — это генетическая патология, которая приводит к росту груди. Об этом Семенович рассказала на передаче «Секрет на миллион» на канале НТВ, сообщила Lenta.ru.

Анна Семенович.
Анна Семенович.
Instagram Анны Семенович.

«Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят, если каждая грудь весит 2,5 килограмма», — пояснила она.

Эта проблема три года назад вынудила певицу сделать операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера. Семенович рассказала, что сейчас у нее шестой размер, но грудь снова может вырасти.

Что известно о гигантомастии

Развитие гигантомастии определяется генетической предрасположенностью. Патология может проявиться в любом возрасте.

Врачи также выделяют пубертатную гиагантомастию и послеродовую гигантомастию. Одна из причин проявления патологии — нарушения липидного обмена веществ. Когда женщина набирает вес, жировая ткань ее груди тоже увеличивается.

Гигантомастия доставляет много неудобств — боли в плечах, спине и шее, появление растяжек на коже, нарушения менструального цикла и так далее.

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