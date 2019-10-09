Аномалии бабьего лета. Температура на Алтае из-за жары вышла за пределы нормы

Затянувшееся бабье лето в Алтайском крае уже отметилось тем, что среднесуточные температуры в регионе превысили норму.

Как сообщает Росгидромет, солнечная и по-летнему теплая погода в данный момент наблюдается не только на Алтае, а в целом на территории центральных и южных районов Сибирского федерального округа.

«В период 05−06 октября в большинстве районов Западной Сибири в дневное время воздух прогревался до +18…+25 градусов… Среднесуточная температура воздуха в Западной Сибири превысила норму на 2−8 градусов», — констатируют метеорологи.

Пик тепла, как ранее сообщал altapress.ru, пришелся на 6−7 октября. Объясняется хорошая погода воздействием на районы Алтайского края скандинавского антициклона.

В конце текущей рабочей недели, как уточнили в региональном ЦГМС, скандинавский антициклон уступит место арктическому антициклону.

Но в целом вплоть до завершения первой половины октября в Алтайском крае ожидается солнечная и сухая погода.

Отметим, что для Барнаула норма средней месячной температуры в октябре составляет +2,5 градуса.