Аномалии 1950-х и 2020-х. Когда еще в Алтайском крае была такая жара

- Впервые необычно высокую температуру в июне в Барнауле зафиксировали в 1957 году. Тогда столбики термометров в городе поднялись до +33,8°C.
- Летом 1980-го в Барнауле было +37,4°C. Такая же жара была в 1996 году.
- +33,1°C было в Барнауле в июне 1991 года.
Ретро-жара в Барнауле.
retro.moi-barnaul.ru
- В 2004 году была одна из самых высоких летних температур нулевых. В тот год в Арбузовском лесничестве выгорело 10 гектаров леса, а в Барнауле даже состоялось совещание по климату под эгидой НАТО.
- В 2010-м температура также держалась около отметки +35°C. В тот год из-за жары и ураганного ветра горел лес в Михайловском районе. Ущерб составил 17 млрд рублей и 13 га. Без крова остались 1,3 тысячи человек.
- В 2022 году 26 июня на большей части территории Алтайского края воздух прогрелся до 39,7°C.
Ранее жителей Алтайского края предупредили о непогоде 9 и 10 июня. Ожидаются грозы, ливни, град и усиление ветра до 25 м/с.