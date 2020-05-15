Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 мая 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Аномальная жара будет раскалять Алтайский край еще почти неделю

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды. Высокие температуры продержатся в регионе до 20 мая, сообщили синоптики алтайского ЦГМС.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

Температура воздуха будет достигать +30… +34 градусов.

Кроме того, в конце дня 15 и ночью 16 мая местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах порывы ветра составят 13−18 м/с, местами по югу ожидается шквалистое усиление ветра до 23 м/с.

В Барнауле 16 мая будет +23… +25 градусов и кратковременный дождь, а 17 и 18 мая градусники покажут уже +29… +30 и без осадков.

В такую погоду лучше избегать длительного нахождения на солнце, носить одежду светлых тонов, головные уборы, снизить физические нагрузки и пить больше воды. А также важно быть предельно осторожными при обращении с огнем.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость