Аномальная жара будет раскалять Алтайский край еще почти неделю

Температура воздуха будет достигать +30… +34 градусов.
Кроме того, в конце дня 15 и ночью 16 мая местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах порывы ветра составят 13−18 м/с, местами по югу ожидается шквалистое усиление ветра до 23 м/с.
В Барнауле 16 мая будет +23… +25 градусов и кратковременный дождь, а 17 и 18 мая градусники покажут уже +29… +30 и без осадков.
В такую погоду лучше избегать длительного нахождения на солнце, носить одежду светлых тонов, головные уборы, снизить физические нагрузки и пить больше воды. А также важно быть предельно осторожными при обращении с огнем.