Аномальная жара, грозы и ветер. Алтайский край оказался под ударом двух штормовых предупреждений

«В Алтайском крае в период с 1 по 5 июня местами по югу ожидается аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха +30 градусов и выше. В Алтайском крае в период с 1 по 7 июня сохранится высокая (4 класс горимости), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости)», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
В среду, 2 июня, в крае местами по югу ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха составит +30…+35 градусов.
Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.
В Барнауле будет преимущественно без осадков.
Температура в краевой столице +30…+32 градуса. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду.