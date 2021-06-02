Аномальная жара, грозы и ветер. Алтайский край оказался под ударом двух штормовых предупреждений

«В Алтайском крае в период с 1 по 5 июня местами по югу ожидается аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха +30 градусов и выше. В Алтайском крае в период с 1 по 7 июня сохранится высокая (4 класс горимости), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости)», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.