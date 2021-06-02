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Жизнь

Аномальная жара, грозы и ветер. Алтайский край оказался под ударом двух штормовых предупреждений

Алтайский край живет в условиях сразу двух штормовых предупреждений. Одно из них связано с аномальной жарой, второе — с высокой пожароопасностью.

Лето. Жара.
Лето. Жара.
СС0.

«В Алтайском крае в период с 1 по 5 июня местами по югу ожидается аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха +30 градусов и выше. В Алтайском крае в период с 1 по 7 июня сохранится высокая (4 класс горимости), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости)», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

В среду, 2 июня, в крае местами по югу ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха составит +30…+35 градусов.

Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков.

Температура в краевой столице +30…+32 градуса. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду.

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