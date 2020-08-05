Аномальная жара и сильный ветер одновременно «гостят» в Алтайском крае

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в крае будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +26…+31 градус.
Ветер северо-восточный, 5−10 метров в секунду, местами порывы 13−18 метров.
В Барнауле также будет без осадков. Температура составит +27…+29 градусов. Ветер северо-восточный, 5−10 метров в секунду.
Напомним, что из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности в Алтайском крае действует штормовое предупреждение.
По предварительным данным, жара продержится в нашем регионе до 12 августа.