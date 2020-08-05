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Жизнь

Аномальная жара и сильный ветер одновременно «гостят» в Алтайском крае

Период аномально жаркой погоды продолжается в Алтайском крае. При этом, в среду, 5 августа, в регионе ожидается ощутимый ветер с порывами до 18 метров в секунду.

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Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в крае будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +26…+31 градус.

Ветер северо-восточный, 5−10 метров в секунду, местами порывы 13−18 метров.

В Барнауле также будет без осадков. Температура составит +27…+29 градусов. Ветер северо-восточный, 5−10 метров в секунду.

Напомним, что из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности в Алтайском крае действует штормовое предупреждение.

По предварительным данным, жара продержится в нашем регионе до 12 августа.

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