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Жизнь

Аномальная жара на Алтае: какой будет погода 30 июля

Синоптики рассказали, что 30 июля температура воздуха в регионе поднимется выше +30. Будьте осторожны, ожидается шквалистый ветер до 22 м/с. Вечером возможны дожди и грозы.

Ветер
Ветер
СС0

Погода в Алтайском крае 30 июля

  • Ночью ожидается +15…+20, в предгорных районах +8…+13, без осадков. Ветер южный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
  • Днем температура поднимется до +28…+33, при облачности +23…+28. В отдельных районах ожидается дождь, гроза, град. Ветер южный 6−11 м/с местами порывы до 16 м/с, при грозах шквалистые усиления до 22 м/с.

Погода в Барнауле 30 июля

  • Ночью +15…+17, без осадков. Ветер южный, 3−8 м/с.
  • Днем +29…+31, в конце дня возможны дожди и грозы. Ветер южный, 6−11 м/с, при грозах порывы до 16 м/с.
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