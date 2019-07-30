Аномальная жара на Алтае: какой будет погода 30 июля

Погода в Алтайском крае 30 июля
- Ночью ожидается +15…+20, в предгорных районах +8…+13, без осадков. Ветер южный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
- Днем температура поднимется до +28…+33, при облачности +23…+28. В отдельных районах ожидается дождь, гроза, град. Ветер южный 6−11 м/с местами порывы до 16 м/с, при грозах шквалистые усиления до 22 м/с.
Погода в Барнауле 30 июля
- Ночью +15…+17, без осадков. Ветер южный, 3−8 м/с.
- Днем +29…+31, в конце дня возможны дожди и грозы. Ветер южный, 6−11 м/с, при грозах порывы до 16 м/с.