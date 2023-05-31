31 мая
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Жизнь

Аномальная жара обрушится на Алтайский край в первую неделю лета

Синоптики алтайского гидрометцентра предупреждают об аномальной жаре в первую неделю лета.

Пляж, жара.
Пляж, жара.
CC0

Первая неделя лета выдастся весьма жаркой. На смену дождям придет палящее солнце.

Температура будет постепенно расти с 1 по 7 июня. 1 июня в Алтайском крае температура поднимется до +25...+30 градусов. В Барнауле - +27...+29 градусов.

Самыми жаркими днями будут 3 и 7 июня. Столбики термометров поднимутся до +34 градусов и выше.

Погода в Алтайском крае
Погода в Алтайском крае
Яндекс.Погода

В Барнауле прохладнее не будет. Температура составит +30...+32 градуса.

На протяжении всей недели осадков не предвидится. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. местами порывы могут достигать 14 м/с.

Погода в Алтайском крае
Погода в Алтайском крае
Алтайский гидрометцентр

На территории края продолжает сохраняться высокая и чрезвычайная пожароопасность.

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