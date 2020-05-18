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Жизнь

Аномальная жара продолжит бушевать в Алтайском крае с началом новой недели

Начало новой рабочей недели выдастся в Алтайском крае очень жарким — в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Лето. Жара.
Лето. Жара.
СС0.

По прогнозу синоптиков, период аномальной жары продлится в крае до 20 мая. Также в регионе действует штормпредупреждение из-за высокой пожароопасности. Местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Дневные температуры в понедельник, 18 мая, составят +28…+33 градуса. В регионе будет преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4−9 метров в секунду, местами по югу порывы до 15 метров.

В Барнауле также без осадков. Днем в краевой столице будет +28…+30 градусов. Ветер восточный, 4−9 метров в секунду.

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