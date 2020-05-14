Аномальная жара. В Алтайском крае погода каждый день ставит новые рекорды

Летняя жара в этом году пришла в Алтайский край рано. Май в регионе выдался очень теплым и многие местные жители говорят, что даже не помнят, когда в последний раз видели что-то подобное. Редакция altapress.ru решила выяснить, насколько нетипична для края такая погода.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, первая декада мая в регионе действительно была теплой, но, например, в Барнауле, бывали и более теплые годы.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Среднедекадная температура воздуха в Барнауле составила +12,9 градуса. Этот показатель даже не попадает в пятерку самых теплых за историю наблюдений.

По словам эксперта, самой жаркой в краевой столице была первая декада мая в 2001 году, когда средняя температура составила +16,6 градуса. На втором месте — 1962 год, когда в первую майскую десятидневку средняя температура была +15,3 градуса, на третьем месте — 1999 год с показателем +14,7 градуса.

Новые рекорды

Впрочем, текущий май отметился и рекордными показателями в плане жары. Например, 10 мая температурные рекорды были зафиксированы на метеостанциях в Рубцовске, Краснощеково и Змеиногорске, где температура варьировалась от +30,5 до +31,5 градуса.

11 мая рекорды были отмечены на шести метеостанциях, где синоптики зафиксировали температуры от +29,5 до +31,7 градуса.

Солнце. Жара. Лето. СС0

12 мая небывалую жару отметили на станциях в Барнауле (+29,7 градуса) и в Баево (+30,4 градуса).

Штормовое предупреждение

Напомним, в данный момент в Алтайском крае действуют штормовые предупреждения из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности. Ожидается, что температура пойдет на спад во второй половине дня 15 мая.

Однако уже в понедельник, 18 мая, согласно прогнозу синоптиков, в регион вновь вернется жаркая погода.