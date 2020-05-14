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14 мая 27°C

Аномальная жара. В Алтайском крае погода каждый день ставит новые рекорды

Летняя жара в этом году пришла в Алтайский край рано. Май в регионе выдался очень теплым и многие местные жители говорят, что даже не помнят, когда в последний раз видели что-то подобное. Редакция altapress.ru решила выяснить, насколько нетипична для края такая погода.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, первая декада мая в регионе действительно была теплой, но, например, в Барнауле, бывали и более теплые годы.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Среднедекадная температура воздуха в Барнауле составила +12,9 градуса. Этот показатель даже не попадает в пятерку самых теплых за историю наблюдений.

По словам эксперта, самой жаркой в краевой столице была первая декада мая в 2001 году, когда средняя температура составила +16,6 градуса. На втором месте — 1962 год, когда в первую майскую десятидневку средняя температура была +15,3 градуса, на третьем месте — 1999 год с показателем +14,7 градуса.

Новые рекорды

Впрочем, текущий май отметился и рекордными показателями в плане жары. Например, 10 мая температурные рекорды были зафиксированы на метеостанциях в Рубцовске, Краснощеково и Змеиногорске, где температура варьировалась от +30,5 до +31,5 градуса.

11 мая рекорды были отмечены на шести метеостанциях, где синоптики зафиксировали температуры от +29,5 до +31,7 градуса.

Солнце. Жара. Лето.
Солнце. Жара. Лето.
СС0

12 мая небывалую жару отметили на станциях в Барнауле (+29,7 градуса) и в Баево (+30,4 градуса).

Штормовое предупреждение

Напомним, в данный момент в Алтайском крае действуют штормовые предупреждения из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности. Ожидается, что температура пойдет на спад во второй половине дня 15 мая.

Однако уже в понедельник, 18 мая, согласно прогнозу синоптиков, в регион вновь вернется жаркая погода.

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