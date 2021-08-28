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Жизнь

Аномальная жара задержится в Алтайском крае до начала осени

Штормовое предупреждение, объявленное в Алтайском крае в связи с аномально жаркой погодой, продлили до 30 августа, сообщает региональный Гидрометцентр.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

«В Алтайском крае 29 и 30 августа местами в южных районах сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше», — предупреждают синоптики.

В субботу, 28 августа, в регионе будет +26…+31 градус. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле температура воздуха составит +27…+29 градусов. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду.

Ранее altapress.ru сообщал, какая погода ожидается в Алтайском крае 1 сентября.

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