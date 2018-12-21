Аномальные холода установятся в Сибири в выходные

Аномальные холода установятся в азиатской части России с 23 декабря, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха в Сибири будет на 12 градусов ниже нормы, пишет RT.

Роман Вильфанд,

научный руководитель Гидрометцентра России:

На азиатской территории России наступает настоящая морозная сибирская погода. На севере Красноярского края — ниже -50, в центральных и южных районах Красноярского края, в Новосибирской, Омской, Томской областях и других регионах, в Иркутской области температура будет −35…−38.

В Гидрометцентре также сообщили, что 22 и 23 декабря в Западной Сибири ожидается снежная и холодная погода. Ночью на севере Томской области и по Алтаю −33…−37, днем −15…−21, в Томской области 23 декабря −19…−24, по северу до -34.

В понедельник 24 января в Алтайском крае также ожидаются морозы. По сведению Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый день следующей недели в большинстве районов будет идти снег, на дорогах гололедица. Температура ночью −24…−29, при прояснении до -35. Днем −20…−25. Ветер северный, 4−9 м/с.

В Барнауле: