Аномальные холода возвращаются. В Алтайском крае на Новый год объявили штормовое предупреждение из-за морозов под -40

Синоптики передали штормовое предупреждение из-за аномальных морозов, которые ожидаются в первые дни января. При этом похолодание в регионе начнется уже 31 декабря.

«В Алтайском крае в период с 1 по 6 января 2021 года ожидается аномально холодная погода: минимальные температуры воздуха -35градусов и ниже, местами сильный мороз: минимальные температуры воздуха -40 градусов и ниже», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Что касается погоды 31 декабря, то сегодня на большей части края ожидается небольшой, местами по югу умеренный снег, местами слабые метели. На дорогах гололедица.

Температура днем составит −14…−19 градусов, местами по северо-западу −20…−25 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 2−7 метров в секунду местами порывы до 12 метров.

В Барнауле временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха в краевой столице составит −18…−20 градусов с похолоданием к концу дня до −23…−25 градусов.