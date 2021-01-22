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Жизнь

Аномальные молнии зафиксировала обсерватория в космосе

Обсерватория Международной космической станции Atmosphere-Space Interactions Monitor (ASIM) зафиксировала пять голубых джетов — аномальную разновидность молний, которые бьют из верхней части грозового облака в стратосферу.

Непогода. Шторм и молнии.
Непогода. Шторм и молнии.
СС0

Одна из вспышек молнии произвела джет, который достиг стратопаузы — границы между стратосферой и ионосферой на высоте примерно от 50 до 55 километров.

Кроме джетов были зафиксированы «эльфы». Это расширяющиеся кольца оптического и ультрафиолетового излучения в стратосфере. Оно длится не более миллисекунды.

Причина разрядов

Голубые джеты возникают во время электрического пробоя между положительно заряженной верхней частью грозового облака и отрицательно заряженным слоем воздуха над ним, пишет Lenta.ru. После формируется лидер — проводящий канал из ионизированного воздуха, по которому распространяется разряд.

Стримеры

Сами голубые джеты относятся к стримерам — разветвленным нитям электрических разрядов, подобным тем, что генерируются катушками Тесла.

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