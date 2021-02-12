Аномальные морозы продолжаются. Алтайский край остается во власти холодов

Период сильных морозов продолжается в Алтайском крае — минувшей ночью температура воздуха опустилась ниже -30 градусов, а местами приближалась к отметке -40 градусов.

Днем 12 февраля в Алтайском крае будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Дневные температуры составят −21…−26 градусов, местами по югу будет до -15 градусов.

Ветер переменный, 2−7 метров в секунду.

В Барнауле преимущественно без осадков. Днем в краевой столице будет −22…−24 градусов. Ветер переменный, 2−7 метров в секунду.

Также отметим, что в Барнауле и Бийске ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Объявлены НМУ первой степени опасности.