Аномально: синоптики прогнозируют на Алтае температуру ниже климатической нормы

Температура будет ниже климатической нормы на 7−15 градусов. Днем около минус 20. В Республике Алтай сильные снегопады. Днем минус 10−15 градусов, пояснила «РГ» завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Продолжится похолодание на юге и на западе Сибири — в Омской области минус 9−14 градусов. На юге Сибири местами уже намело 40 сантиметров снега.

Резко меняется погода в Красноярском крае. На юге от минус 3 до минус 10 градусов. Хотя совсем недавно еще была оттепель. В Красноярске до минус 17 градусов. На дорогах гололедица.

На севере Сибири в течение суток минус 25−30, местами минус 33−38 градусов. Затем мороз немного ослабеет, но начнется метель. В Эвенкии ночные морозы могут усиливаться до минус 40−45 градусов. Это холоднее, чем в Якутии, где ночные морозы будут в пределах минус 40 градусов.

В Иркутской области снежно. Минус 1−6 градусов с постепенным понижением температуры.

Ранее сообщалось, что зима на большей части территории Северной Евразии будет теплее обычного. Такой прогноз дали участники 15-й сессии Северо-Евразийского климатического форума. Кроме того, в Сибири прогнозируется больше всего осадков.