Аномально теплую погоду в Сибири прогнозируют в Гидрометцентре

Так, на севере Сибирского федерального округа воздух прогреется до 12−14 градусов, сообщает ТАСС.
«Для нас это кажется не очень теплой погодой, но для местных жителей — более чем», — сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Между тем жителей Алтайского края предупреждают об ухудшении погоды 17 и 18 сентября. В регионе передан прогноз-консультация о неблагоприятных условиях.
В Алтайском крае сутки 17 и сутки 18 сентября в отдельных районах ожидаются дожди, местами порывы ветра до 18−23 метров в секунду. 18 сентября похолодание", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры 17 сентября составят +19…+24 градуса.
В Барнауле будет +20…+22 градуса.