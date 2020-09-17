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Жизнь

Аномально теплую погоду в Сибири прогнозируют в Гидрометцентре

По прогнозу Гидрометцентра, в ряде регионов России в ближайшие дни резко потеплеет.

Осень.
Осень.
Алексей Мартышкин

Так, на севере Сибирского федерального округа воздух прогреется до 12−14 градусов, сообщает ТАСС.

«Для нас это кажется не очень теплой погодой, но для местных жителей — более чем», — сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Между тем жителей Алтайского края предупреждают об ухудшении погоды 17 и 18 сентября. В регионе передан прогноз-консультация о неблагоприятных условиях.

В Алтайском крае сутки 17 и сутки 18 сентября в отдельных районах ожидаются дожди, местами порывы ветра до 18−23 метров в секунду. 18 сентября похолодание", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры 17 сентября составят +19…+24 градуса.

В Барнауле будет +20…+22 градуса.

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