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Жизнь

Климатолог пообещал аномально жаркую погоду в России в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет может установиться аномально жаркая погода в некоторых регионах России, сообщает в беседе с телеканалом «Звезда» климатолог Александр Чернокульский.

Лето. Жара.
Лето. Жара.
СС0.

Ученый пояснил, что в этом году в России по сравнению с Европой достаточно холодно, однако в этом он видит взаимосвязь.

«В Европе, 42 — 44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но всё это один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой — заток холода», — отмечает Чернокульский.

При этом подобное развитие событий не приведет к какой-либо глобальной катастрофе. По его мнению, глобальное потепление происходит лишь из-за бездействия людей.

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