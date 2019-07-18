Климатолог пообещал аномально жаркую погоду в России в ближайшие пять лет

Ученый пояснил, что в этом году в России по сравнению с Европой достаточно холодно, однако в этом он видит взаимосвязь.
«В Европе, 42 — 44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но всё это один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой — заток холода», — отмечает Чернокульский.
При этом подобное развитие событий не приведет к какой-либо глобальной катастрофе. По его мнению, глобальное потепление происходит лишь из-за бездействия людей.