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Жизнь

Аномально жаркое лето прогнозируют в Сибири. А пока — заморозки

Вероятность превышения климатических норм в Западной Сибири составляет более 60%, следует из материалов 18-го климатического форума стран СНГ.

Трава. Лето, жара.
Трава. Лето, жара.
СС0

Температурный фон выше обычных значений ожидается также на территории Дальнего Востока. На юге азиатской части при этом прогнозируется ближе к средним значениям, но с долей неопределенности, пишет РИА Новости.

Летние осадки, вероятно, будут выше нормы на большей части европейской части России и Урала, на юге — ниже нормы.

Аналогичный прогноз на зиму был успешен на 70−76%, отметили его составители, пишет News.ru.

Между тем в Алтайском крае ночью 29 мая будут местами заморозки до минус 2, предупредили в краевом главке МЧС.

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