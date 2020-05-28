Вероятность превышения климатических норм в Западной Сибири составляет более 60%, следует из материалов 18-го климатического форума стран СНГ.

Температурный фон выше обычных значений ожидается также на территории Дальнего Востока. На юге азиатской части при этом прогнозируется ближе к средним значениям, но с долей неопределенности, пишет РИА Новости.

Летние осадки, вероятно, будут выше нормы на большей части европейской части России и Урала, на юге — ниже нормы.

Аналогичный прогноз на зиму был успешен на 70−76%, отметили его составители, пишет News.ru.

Между тем в Алтайском крае ночью 29 мая будут местами заморозки до минус 2, предупредили в краевом главке МЧС.