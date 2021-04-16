Аншлаг на Оби: барнаульцы ринулись смотреть на ледоход. Фоторепортаж altapress.ru

В послеобеденное время на берегу главной реки Алтайского края можно было увидеть не только первые льдины, идущие по воде, но и большое количество горожан, желавших полюбоваться на начало ледохода.
Надо сказать, что многие горожане запаслись немалым терпением, ведь старт ледохода очень небыстр. Интенсивность этого явления возросла только спустя несколько часов.
В итоге вышло так, что если сначала барнаульцы сетовали на медлительность процесса, то затем пользователи социальных сетей отметили, что ледоход был сильно стремителен, чтобы его заснять.
Между тем, в алтайском Гидрометцентре рассказали, что наблюдать ледоход можно будет в течение пары дней.