Аншлаг на Оби: барнаульцы ринулись смотреть на ледоход. Фоторепортаж altapress.ru

Ледоход начался на Оби в четверг, 15 апреля. О том, что подвижки льда сменились полноценным началом самого природного явления , altapress.ru рассказали в региональном Гидрометцентре.

В послеобеденное время на берегу главной реки Алтайского края можно было увидеть не только первые льдины, идущие по воде, но и большое количество горожан, желавших полюбоваться на начало ледохода.

Надо сказать, что многие горожане запаслись немалым терпением, ведь старт ледохода очень небыстр. Интенсивность этого явления возросла только спустя несколько часов.

В итоге вышло так, что если сначала барнаульцы сетовали на медлительность процесса, то затем пользователи социальных сетей отметили, что ледоход был сильно стремителен, чтобы его заснять.

Между тем, в алтайском Гидрометцентре рассказали, что наблюдать ледоход можно будет в течение пары дней.