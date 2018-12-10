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Жизнь
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Антикоррупционные стандарты: врачам и учителям могут запретить принимать любые подарки

Правительством внесен в Госдуму законопроект, который распространяет антикоррупционные стандарты на педагогов, врачей и других сотрудников организаций, подведомственных госорганам.

Букет. Цветы. Флорист.
Букет. Цветы. Флорист.
СС0

Сейчас такие стандарты распространяются только на федеральных служащих, директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак, пишет РИА Новости.

Нововведения предполагают запрет на получение любых подарков, кроме цветов и канцелярской продукции. Под ограничения попадут учреждения, предприятия и структуры, которые финансируются из бюджета.

«Например, почти все учреждения здравоохранения и образования», — пояснил Баснак.

Если законопроект примут, врачам и учителям предъявят требования о необходимости сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов и о фактах склонения к коррупции, пишет znak.com.

В настоящее время действует статья 575 Гражданского кодекса, в которой прописано, что работникам культуры, образования, здравоохранения нельзя дарить подарок дороже трех тысяч рублей.

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