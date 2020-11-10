В увеселительные барнаульские заведения нагрянули антиковидные рейды

Специалисты администрации Центрального района, местного управления по делам ГОЧС, Роспотребнадзора, полицейские и члены народной дружины «Барнаульская» проверили работу ночного клуба «Sherbet», арт-площадки «Спичка», кальян-караоке-бара «Хоттабыч», бара «Крыша» и других.
«В результате выходных рейдов нарушения обнаружены не были», — заявили в пресс-центре мэрии.
Ранее проверяющие на аналогичных рейдах нашли пять нарушений. Рассматривается вопрос о привлечении владельцев заведений к ответственности по ст.
Такие рейды проходят ежедневно, подчеркнули в администрации.
Размеры штрафов
- на граждан — от 1 до 30 тыс. рублей,
- на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей,
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тыс. рублей,
- на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.
Повторное нарушение повлечет штраф на юридических лиц — от 500 тыс. до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.