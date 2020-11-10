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Жизнь

В увеселительные барнаульские заведения нагрянули антиковидные рейды

В Барнауле вновь провели рейды по контролю за соблюдением санитарных мер и ограничений. Под прицел проверяющих попали бары и ночные клубы.

Караоке.
Караоке.
СС0

Специалисты администрации Центрального района, местного управления по делам ГОЧС, Роспотребнадзора, полицейские и члены народной дружины «Барнаульская» проверили работу ночного клуба «Sherbet», арт-площадки «Спичка», кальян-караоке-бара «Хоттабыч», бара «Крыша» и других.

«В результате выходных рейдов нарушения обнаружены не были», — заявили в пресс-центре мэрии.

Ранее проверяющие на аналогичных рейдах нашли пять нарушений. Рассматривается вопрос о привлечении владельцев заведений к ответственности по ст. 20.6.1. КоАП РФ.

Такие рейды проходят ежедневно, подчеркнули в администрации.

Размеры штрафов

  • на граждан — от 1 до 30 тыс. рублей,
  • на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей,
  • на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тыс. рублей,
  • на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

Повторное нарушение повлечет штраф на юридических лиц — от 500 тыс. до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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