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Жизнь

Антимонопольщики выступили за запрет смартфонов без российского софта

Минкомсвязь получила проект поправок от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), предусматривающих обязательную установку российского программного обеспечения (ПО) на смартфонах, планшетах, ноутбуках и стационарных компьютерах весом до 10 кг для выхода на российский рынок, пишет «Коммерсантъ».

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

В проекте идет речь о браузере, антивирусе, программе геопозиционирования и мессенджере. При этом, перечень устройств, типов ПО, порядок формирования и ведения реестра будут устанавливаться правительством.

Подчеркивается, что указанным документом обеспокоена компания Apple, которая направила в ФАС соответствующий отзыв и надеется на продолжение обсуждения законопроекта, пишет polit.ru.

В начале 2019 года стало известно о том, что стоимость обязательной регистрации смартфонов в центральной базе данных IMEI, которая может быть введена в России с 2020 года, не превысит 100 рублей для граждан.

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