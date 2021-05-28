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Жизнь

Антисанитария в частном доме престарелых в Алтайском крае обернулась уголовным делом

Следователи возбудили уголовное дело после проверки условий содержания пожилых людей в частном доме для престарелых в Рубцовске, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Частный дом для престарелых.
Частный дом для престарелых.
altai-krai.sledcom.ru

С 2016 года и до сих пор трое предпринимателей поочередно оказывали услуги пожилым людям по проживанию в частном доме для престарелых, расположенном на ул. Рихарда Зорге.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении частного пансионата удручающая — она не отвечает требованиям санитарных норм.

Частный дом для престарелых.
Частный дом для престарелых.
altai-krai.sledcom.ru

Кроме того, постояльцев должным образом не кормили, не обеспечивали предметами гигиены и надлежащим уходом.

«Следователями СК проведены обыски в помещении дома для престарелых, а также по месту жительства бывших и нынешнего владельца здания, где проживают пожилые люди», — заявили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенная группой лиц). Следствие ведет сбор и закрепление доказательств.

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