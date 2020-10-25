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Жизнь

Антисептики-карандаши начали производить на Алтае. Так спирт еще никто в мире не высушивал

В Алтайском крае начали производить сухие антисептики-карандаши, формулу которых пришлось немного доработать, сообщает ГТРК «АЛТАЙ».

Антисептики-карандаши начали производить в Алтайском крае.
Антисептики-карандаши начали производить в Алтайском крае.
кадр из видео.

Алтайские разработчики смогли решить главную проблему любого санитайзера — вопрос испарения защитного средства с поверхности кожи.

«Для этого пришлось отыскать ранее неизвестный способ перевода жидкого спирта в твердую форму. Его содержание в антисептических карандашах превышает 80%, и в такой концентрации он гарантированно убивает все известные бактерии и вирусы», — рассказали в программе «Вести.Алтай».

Чтобы применить антисептик, достаточно нанести небольшое количество на руки и растереть — это защитит на несколько часов.

Антисептик разработали в Алтайском крае в 2010 году, однако формулу доработали с учетом новых реалий.

«Мы наладили производство и планируем выйти на промышленные масштабы с учетом экспортных поставок в 2021 году», — отметил гендиректор производственного объединения «Комбриг» Виталий Попов.

Изначально заказчиками выступили военные. Алтайские ученые разрабатывали элемент армейского комплекта для выживания и презентовали его на форуме «Армия-2018».

Сейчас исследователи при поддержке правительства края и фонда МСП «Мой бизнес» получают патент на единственный в мире сухой антисептик, а также свидетельство о госрегистрации — для поставок в больницы и торговые сети.

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