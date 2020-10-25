Антисептики-карандаши начали производить на Алтае. Так спирт еще никто в мире не высушивал

Алтайские разработчики смогли решить главную проблему любого санитайзера — вопрос испарения защитного средства с поверхности кожи.

«Для этого пришлось отыскать ранее неизвестный способ перевода жидкого спирта в твердую форму. Его содержание в антисептических карандашах превышает 80%, и в такой концентрации он гарантированно убивает все известные бактерии и вирусы», — рассказали в программе «Вести.Алтай».