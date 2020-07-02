Антитела к коронавирусу нашли у 5% барнаульцев

Сеть лабораторий INVITRO запустила сервис по мониторингу результатов тестирования на антитела к SARS-CоV-2.

Всего с 18 мая в лабораториях INVITRO в Барнауле провели 1 005 анализов на антитела. В 5,1% выявили положительные результаты (т.е. антитела присутствуют).

В Бийске 73 человека сдали анализы, у 2,7% результат положительный. В Рубцовске антитела выявили в 11,4% из 35 тестов.

Эти данные создатели сервиса предлагают использовать для ответа на вопрос о формировании популяционного иммунитета.

Роспотребнадзор сообщает, что в 22 субъектах всех федеральных округов РФ проведут исследование популяционного иммунитета к коронавирусу. Всех участников проверят на антитела класса IgG методом иммуноферментного анализа.