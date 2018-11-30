Антивирус не поможет: что не нужно делать в интернете

Крупнейшие интернет-корпорации «отдают» всю информацию о нас сторонним ресурсам. Но нередко мы и сами не прочь поделиться сокровенным. 30 ноября, в Международный день защиты информации, altapress.ru расскажет, что не нужно делать, если хотите уберечь свои персональные данные.

Международный день защиты информации — история праздника

Международный день защиты информации утвердили ещё 30 ноября 1988 года. Американская ассоциация компьютерного оборудования хотела создать некое напоминание о том, что нужно защищать свой компьютер и информацию, которая в нем хранится.

Антивирус не все спасет

Меры предосторожности, которые были актуальны ещё пару лет назад уже не так эффективны. К примеру антивирус уже не спасет от утечки личной информации. Раньше основная опасность исходила от вирусов, которые можно было «подцепить» перейдя по вредоносной ссылке. Все данные с вашего устройства мгновенно переходили в руки онлайн-злоумышленников. Теперь же пользователи сами «делятся» всей информацией о себе. И дело тут не только в постах в социальных сетях, лайках и комментариях.

Введите это немедленно

Очень модными в интернете стали сайты-сборщики персональных данных. Например, ваш «друг» по социальной сети присылает вам сообщение с просьбой проголосовать за него в каком-то конкурсе. Но для того, чтобы отдать свой голос нужно пройти авторизацию, ввести логин и пароль личной страницы в соцсети. Перед тем как вводить личные данные, знайте — вашего друга взломали, а вы рискуете «поделиться» с мошенниками не только паролем от аккаунта, но и личной перепиской, фотографиями, доступом к банковской карте.

Похожая схема существует специально для банковских клиентов. Кибермошенники используют любые способы, чтобы завладеть вашими банковскими данными. «Сотрудник банка» предложит вам продиктовать номер карты и код безопасности. Звонок, письмо — любой доступный способ.

Онлайн без рекламы

Всё то, что мы вбиваем в поисковую строку ресурсов google.com или yandex.ru мгновенно оказывается в рекламных блоках на следующих интернет-страницах. Реклама в инстаграме навязчиво предлагает странички стоматологов (при условии что на прошлой неделе вы просили у google найти «стоматолога в Барнауле»

Дело в том, что интернет-ресурсы собирают все данные о пользователях: друзей, поисковые запросы, лайки, комментарии, репосты. Эта информация помогает им отбирать самое «важное и интересное» для своих пользователей, пишет knife.media. Анализ этой информации — процесс трудоемкий и не бюджетный. Но за это платят компании-производители товаров и услуг. От магазина продуктов до политической партии — информация найдется для каждого «покупателя». Некоторые интернет-гиганты этим активно пользуются.

Чего стоит опасаться?

1. Непроверенных ссылок.

2. Сайтов с дополнительной авторизацией.

3. Писем и звонков из банков (информацию после таких звонков стоит проверить).

Нужен ли антивирус?

Скорее да, чем нет. Программы по борьбе с вирусами не гарантируют на 100%, что вы не подвергнетесь кибер-атаке. Но они помогают предотвращать угрозы взлома, могут распознать сайты, на которых небзопасно вводить данные банковской карты и другие персональные данные. Действие антивируса, похоже на вакцину от гриппа — борется с теми вирусами, которые ему известны. Лучший «помощник» — тот, чьи антивирусные базы часто обновляются. Ведь, согласно данным securitylab.ru, в день появляется около 150 тысяч вредоносных программ. Как правило, базы платных версий антивирусных систем пополняют чаще.