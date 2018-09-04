Анжелика Варум и ее муж опубликовали фото впервые после слухов об измене Агутина

Российский певец Леонид Агутин опубликовал совместный снимок со своей женой Анжеликой Варум. Они с супругой побывали на шоу-программе «Субботний вечер», где записали дуэтом песню «На паузу».

«Фактически это песня Анжелики Варум с моим участием, но всё равно будут называть дуэтом, я думаю. Ждём клип. Он в монтаже уже давно. Ну, а премьера песни будет 4 сентября на открытии «Новой волны», — написал Леонид.

Поклонники пришли в восторг от фото и оставили в комментариях комплименты: «Какие вы красивые! Я вас люблю!», «Близняшки», «Какие же вы хорошие, как же приятно смотреть на вас… Безо всякой лести», «Счастье витает в воздухе», «Люблю эту пару. Как мне кажется, они самые искренние».

В конце августа в соцсетях появились слухи о том, якобы у Агутина роман с молодой артисткой — молодой певицей Элиной Чагой, пишет mail.ru. Леонид пришел в ярость из-за слухов о его неверности жене.

«Стоило одному придурку выложить фотки пятилетней давности и желтые слухи того же возраста, и народ с удовольствием откликнулся. Как же вы любите все это, за уши не оттащишь. И главное, не остановить. Стоит только вброс сделать, и все как с цепи сорвались. Все хорошо у нас с женой. Живем душа в душу», написал певец.

И даже написал пост-опровержение: «Ребята, вы чего это?! Что за буря на ровном месте?! Анжелика опубликовала стихотворение «Ухожу навсегда». Кто-то, не дочитав до конца и не поняв смысла, расстроился, а кто-то обрадовался — Ура! Есть повод поглумиться! Вытащить все пыльные скелеты, существовавшие и нет, привлечь внимание к своей жёлтой странице».