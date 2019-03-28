Анжелина Джоли станет героиней киновселенной Marvel

«Вечные» расскажет о расе суперлюдей, пишет daily.afisha.ru. Миллионы лет назад Целестиалы проводили генетические эксперименты и создали Вечных и Девиантов. Эти расы стали противниками. На протяжении тысячелетий они влияли на развитие человеческой цивилизации.
Вечные обладают необычными способностями: например, летают, создают силовые поля или читают мысли.
Главной героиней нового фильма Marvel будет одна из Вечных по имени Серси.
Режиссером «Вечных» станет Хлои Чжоу: это ее первый крупный студийный фильм.
Съемки фильма должны стартовать в августе 2019 года.