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АО «Алтайэнергосбыт» модернизировало освещение в ЛДС «Титов-Арена»

28 сентября в Барнауле состоялось торжественное открытие ледового дворца спорта «Титов-Арена». АО «Алтайэнергосбыт» внесло свой вклад в повышение энергоэффективности спортивного комплекса за счёт модернизации внутренних систем освещения. В частности, было установлено энергосберегающее оборудование, заменены устаревшие лампы на современные светодиодные светильники. Согласно техническим параметрам проекта за 3 года ледовый дворец сэкономит 939 907, 55 кВт⋅ч электроэнергии, что в денежном эквиваленте равно почти 4,5 млн рублей.

Дворец спорта "Титов-Арена" за два дня до открытия
Дворец спорта "Титов-Арена" за два дня до открытия
Анна Зайкова

Валерий Нагорнов,
генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт»:

Благодаря модернизации, экономия на освещении арены составит около 75%! Наша компания направила в проект около 4 млн рублей собственных средств, а возврат инвестиций будет осуществляться ледовым дворцом в течение 3-х лет за счёт получаемой экономии. Установить современное светотехническое оборудование, не привлекая личных средств, спорткомплекс смог благодаря механизму энергосервисного контракта. При этом, «Алтайэнергосбыт» даёт гарантию на свою работу 5 лет. Для нас этот проект особенно ценен, поскольку имеет огромное значение для развития детского и взрослого спорта, воспитания здорового поколения, поддержки алтайского хоккейного движения в целом.

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