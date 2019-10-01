АО «Алтайэнергосбыт» модернизировало освещение в ЛДС «Титов-Арена»

Благодаря модернизации, экономия на освещении арены составит около 75%! Наша компания направила в проект около 4 млн рублей собственных средств, а возврат инвестиций будет осуществляться ледовым дворцом в течение 3-х лет за счёт получаемой экономии. Установить современное светотехническое оборудование, не привлекая личных средств, спорткомплекс смог благодаря механизму энергосервисного контракта. При этом, «Алтайэнергосбыт» даёт гарантию на свою работу 5 лет. Для нас этот проект особенно ценен, поскольку имеет огромное значение для развития детского и взрослого спорта, воспитания здорового поколения, поддержки алтайского хоккейного движения в целом.